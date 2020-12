Sciopero servizi pubblici, 4 presidi a Torino e Ivrea

Domani, in occasione dello sciopero nazionale dei servizi pubblici, i sindacati della Funzione Pubblica a Torino saranno in presidio insieme alle lavoratrici e ai lavoratori davanti alla Prefettura (ore 10-12), all'ospedale Molinette (ore 10-12), alla sede Inps di via XX Settembre (10-11) e davanti agli Uffici Giudiziari di Ivrea (8.30-10.30). Saranno anche i sindacati dei lavoratori precari (Nidil Cgil-Felsa Cisl-Uiltemp Uil) "perché - sottolineano - anche il precariato è una vergogna nei confronti di chi lavora per dare sempre, in qualunque condizione, tutti i giorni, i servizi ai cittadini e a tutto il Paese".