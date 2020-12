Lega, togliere assurde restrizioni Natale

"Chi risiede in un piccolo Comune, che spesso è anche zona di montagna, dovrà potersi ricongiungere ai familiari nei giorni delle festività natalizie, laddove per farlo sarà sufficiente percorrere pochi chilometri con l'auto, senza mettere a repentaglio la salute e la sicurezza di nessuno". Il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni, sostiene così l'appello al premier del governatore Cirio per modificare il decreto entrato in vigore lo scorso 3 dicembre sugli spostamenti a Natale. "Abbiamo certo il dovere di contrastare il virus, ma anche e soprattutto quello di far valere il buon senso verso gli anziani soli e i disabili senza sostegno che abitano nelle valli e non solo lì", aggiunge l'esponente del Carroccio, ricordando che la maggioranza del Piemonte "è composta di centri dove vivono poche centinaia di persone, qualche migliaio al massimo, perciò non possiamo far valere per tutti loro ciò che vale, ad esempio, per Roma". Parla di "assurde restrizioni" Preioni. "Tutti noi ci rendiamo perfettamente conto della gravità della situazione e della necessità di adottare misure rigide ed efficaci per contenere la pandemia nel nostro Paese, ma non possiamo, come ha ricordato Matteo Salvini, separare genitori da figli e nipoti da nonni, in un giorno che dovrebbe essere di festa e di speranza per tutti. Non possiamo - conclude - negare per decreto il diritto alla famiglia, perché un conto è vietare le folle, e un altro è dividere gli italiani, chiudendoli in casa".