Covid: Piemonte; ancora calo ricoveri, -15 terapia intensiva

Prosegue il calo dei ricoverati con Coronavirus in Piemonte. L'aggiornamento dell'Unità di crisi della Regione riporta oggi una diminuzione di 15 pazienti in terapia intensiva (in totale ora sono 330) e di 119 negli altri reparti (4124). I morti sono 59 (13 relativi a oggi), i casi di positività 952, con un rapporto dell'8.3% rispetto agli 11.514 tamponi processati. Il 43.7% sono asintomatici. Le persone in isolamento domiciliare sono 60.059, i casi di guarigione 2219 in più rispetto a ieri.