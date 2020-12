Meteo: variabile con nubi alternate a schiarite

A Torino oggi, mercoledì 9 dicembre, giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1482m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: l'area di bassa pressione insiste sull'Italia seppur non coinvolgendo le regioni di Nord Ovest. Molte nubi ma scarso o assenti precipitazioni eccetto che sul sul Piemonte orientale e Levante ligure. Temperature in lieve rialzo a tutte le quote.