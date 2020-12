Covid: protesta anti-Dad, padre e prof si unisce a studenti

"Ho deciso di unirmi agli studenti e ai colleghi che protestano per un ritorno immediato e sicuro in una scuola in presenza". Questa mattina in piazza Castello, di fronte al Palazzo della Regione Piemonte, non c'erano solo Anita, Lisa, Emma e Maia, le quattro studentesse anti-Dad che da una settimana studiano sotto il porticato, ma anche Stefano Rogliatti, padre di Lisa, e docente all'ITS Bodoni Paravia di Torino. Con il suo portatile e la connessione personale, si è affiancato alle studentesse della scuola media Calvino e del liceo Gioberti e ha fatto lezione a distanza ai suoi allievi. "Con questa protesta simbolica auspico di poter tornare ad insegnare ai miei studenti in presenza e in sicurezza il 7 gennaio come promesso - spiega Rogliatti -. Il Presidente Cirio si occupi di risolvere realmente le vere problematiche che hanno portato la scuola a pagare per tutti". Rogliatti sottolinea come ancora oggi, anche se il Piemonte è in zona arancione, ci sia la didattica a distanza per le scuole medie "mentre a Torino la scuola francese e americana hanno potuto far rientrare i proprio studenti in aula perché escluse dall'ordinanza di Cirio". Oggi pomeriggio Anita e Lisa, le due 12enni da cui è partita la protesta, sono state invitate alla seduta in videoconferenza dell'VII Commissione parlamentare sul tema "Effetti dell'epidemia di Covid-19 sul sistema dell'istruzione".