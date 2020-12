Autobus Gtt a fuoco in deposito nel Torinese

Un autobus del trasporto pubblico locale ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto all'alba di oggi, all'esterno del deposito del Gruppo Torinese Trasporti (Gtt), in via Provinciale a Cumiana (Torino). Le fiamme hanno danneggiato, non gravemente, anche altri due mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme evitando che si estendessero. Sono state avviate, ai carabinieri, le indagini sulle cause del rogo.