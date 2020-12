Borghi (Pd),contatti con Svizzera per caso stop treni

"Per la questione relativa alla decisione unilaterale annunciata dalle Ferrovie Federali Svizzere penso che le prossime ore potranno portare novità". Così il deputato del Pd Enrico Borghi dopo l'annuncio di Ffs di interrompere, da domani, il traffico internazionale, facendo fermare i treni a lunga percorrenza alle stazioni di confine di Chiasso e Briga mentre continueranno a circolare i treni locali tra Briga e Domodossola (VCO). Borghi ha affrontato la questione con la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli. "Da sempre - spiega Borghi- siamo sostenitori di un'armonizzazione delle misure di contrasto al contagio da Covid-19 tra Italia e Svizzera, perché solo in questo modo si può davvero fermare il virus ed evitare decisioni unilaterali che non aiutano nessuno. In queste ore siamo al lavoro con tutte le autorità coinvolte per chiedere di collaborare con l'Italia nei controlli disposti con l'ultimo dpcm, per evitare così comportamenti difformi lungo i confini, e per evitare che venga interrotto il servizio ferroviario per i lavoratori frontalieri".