Covid: artigiani, ancora forte calo produzione e occupazione

Le imprese artigiane sono preoccupate sulle prospettive della produzione e dell'occupazione per il perdurare dell'epidemia, ma le aspettative, pur pesantemente negative, sono leggermente meno pessimistiche rispetto al trimestre scorso. Risulta dalla quarta indagine trimestrale del 2020 elaborata da Confartigianato Imprese Piemonte. Le previsioni relative alla produzione totale presentano un saldo ancora molto negativo, ma con un calo dal -54,32% a -48,54%. Le previsioni di carnet ordini sufficienti per meno di un mese salgono dal 50,87% al 51,93%; quelle di carnet da uno a tre mesi crescono dal 37,74% al 39,44%; quelle di carnet ordini superiore ai tre mesi scendono dall'11,39% all'8,63% a conferma della scarsa fiducia sulla possibilità di avere commesse sul lungo periodo. Il saldo relativo all'occupazione è meno negativo, passando dal -31,87% al -25,79% e le previsioni di assunzione di apprendisti, ancora pessimistiche, evidenziano un saldo meno negativo da -46,34% a -38,85%. Il saldo dei nuovi ordini per esportazioni risale da 54,31% al -51,70%. Le imprese che non hanno programmato investimenti aumentano dall'81,31% all'83,31%. "Gli artigiani piemontesi . commenta Giorgio Felici presidente di Confartigianato Imprese Piemonte - sono determinati a superare questo momento di grave criticità. La seconda ondata della pandemia rischia però di avere conseguenze irreparabili con la chiusura definitiva di molte piccole imprese e perdita di molti posti di lavoro. E' necessario prevedere, nella legge di bilancio, lo stanziamento di risorse adeguate a sostenere tutte le tipologie di imprese. Devono poter fruire di congrui sostegni anche quelle che, pur aperte, non hanno la possibilità di produrre fatturato perché i clienti non possono lasciare l'abitazione se non per ragioni di lavoro, salute o necessità. Altra misura necessaria è la proroga del Super Bonus 110% per almeno tre anni".