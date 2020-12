Iran: Pd e Moderati, Piemonte si attivi per liberazione Djlali

"La Regione Piemonte sia in prima linea per la liberazione di Ahmadreza Djalali", lo scienziato iraniano condannato a morte che è cittadino onorario di Novara, essendo stato ricercatore presso l'Università del Piemonte Orientale come esperto di Medicina dei disastri e assistenza umanitaria. Lo chiedono con un ordine del giorno presentato in Consiglio regionale i capigruppo di Pd e Moderati, Raffaele Gallo e Silvio Magliano, con il consigliere Dem Domenico Rossi. "E' nostro dovere fino all'ultimo - rimarcano i tre firmatari - impegnarci per contribuire a salvare una vita innocente". "Seguo da anni la vicenda - sottolinea Rossi - e mi sono mobilitato già nella precedente legislatura, quando il Consiglio regionale si è espresso a favore di un intervento della comunità internazionale contro questa ingiusta detenzione. Non dobbiamo mai fare l'errore di credere che quanto accade lontano da noi non ci riguardi. La rete e la grande mobilitazione ci danno una grande opportunità che non possiamo sprecare". "La difesa dei diritti umani - aggiunge Magliano - è compito di tutti. La Regione Piemonte sia in prima linea nella salvaguardia della vita e della libertà di una figura che tanto ha fatto per l'Italia e per il Piemonte, da anni tenuta in carcere da un regime che usa la condanna a morte come metodo per la distruzione del dissenso politico e di coscienza". "E' una battaglia di civiltà, da sempre sostenuta dal Pd piemontese e dal nostro gruppo - osserva Gallo - che ci auguriamo si concluda con la liberazione del ricercatore".