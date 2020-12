Scuola, Cirio: per tornare in presenza necessaria elasticità orari

"Il nuovo decreto del presidente Conte prevede che siano i prefetti a dover gestire il momento di incontro tra le esigenze della scuola e quelle dei trasporti. Quindici giorni fa abbiamo presentato un piano dettagliato per la riapertura delle scuole in presenza a gennaio, vogliamo rimandare i ragazzi a scuola ma in sicurezza e per sempre. Il piano prevede ci sia elasticità per gli ingressi. Per garantire il trasporto pubblico al 50% bisogna scaglionare in modo intelligente e coordinato gli ingressi a scuola. I prefetti è un lavoro che stanno facendo, sono fiducioso che si possano riportare in presenza i ragazzi". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a Rainews24.