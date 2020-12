Pubblica amministrazione: presidio a Torino, vogliamo contratto e assunzioni

"Vogliamo nuovo contratto, assunzioni e la stabilizzazione dei precari". Sono le richieste dei lavoratori pubblici che oggi hanno scioperato e hanno manifestato a Torino in piazza Castello, davanti alla prefettura. In piazza anche i sindacati dei lavoratori precari, Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp Uil. "Per rinnovare la pubblica amministrazione ci vogliono idee e risorse, ma anche nuove regole del lavoro. Lo Stato è il principale datore di lavoro precario del Paese. Sono anni che il governo sbandiera la possibilitaà di un nuovo contratto e di assunzioni, ma in realtà è tutto bloccato dal 2010 almeno. Siamo qui per chiedere una pubblica amministrazione efficiente. Una pubblica amministrazione non pronta e non veloce mette in crisi tutto il sistema anche privato. L'età media dei dipendenti pubblici supera i 55 anni, serve un ricambio generazionale", spiegano Gabriele Gilotto della Funzione Pubblica Cgil Torino, Roberto Scassa della Uil Fpl e Diego Truffa della Cisl Fp Torino Canavese.