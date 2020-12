Dpcm da Oscar

Dicono che… Torino sarà pure ancora arancione, come il resto del Piemonte, ma al Green Pea di Oscar Farinetti un piccolo strappo alla regola evidentemente è stato concesso. Infatti, pur essendo proibita la somministrazione di cibi e bevande all’interno di bar, ristoranti e locali vari, nel nuovo centro commerciale, inaugurato oggi al Lingotto, non sono mancate succulenterie gastronomiche e bevande, rigorosamente ecosostenibili, consumate in piedi dal folto gruppo di autorità cittadine e regionali tra cui spiccavano la sindaca Chiara Appendino e il fido assessore Alberto Sacco (con famelico codazzo).