Meteo: nubi basse e nebbia in graduale diradamento

A Torino oggi, giovedì 10 dicembre, nubi basse e banchi di nebbia in graduale diradamento sino a cieli poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1177m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: l'area depressionaria tende ad allontanarsi dal Nord Italia favorendo un generale miglioramento. Giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare, seppur con schiarite soleggiate a tratti ampie. Banchi di nebbia mattutini sulle pianure occidentali piemontesi. Locali piovaschi, sempre mattutini, non esclusi sulla costa imperiese. Temperature in lieve ripresa nei valori massimi. Ventilazione debole. In Liguria mare poco mosso.