Comitato Interfedi diventa organo consultivo Città di Torino

Il Comitato Interfedi di Torino, nato in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006, diventa organo consultivo e di garanzia dell'amministrazione nelle politiche cittadine in tema di dialogo interreligioso. E' quanto prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta comunale. "C'era bisogno di dare al Comitato - sottolinea l'assessore ai Diritti Marco Giusta - un riconoscimento ulteriore e questa delibera lo riconosce come elemento fondamentale per una città che vuole essere pluralista e aperta. Una delle prime cose che chiederò è di mettere mano a tutte le pratiche cerimoniali che si svolgono in città per garantire il pluralismo religioso". Anche per l'assessora alla Cultura Francesca Leon "è una modalità per dare ancora più solidità e struttura alla relazione della Città col comitato, che ci dà modo di essere più vicini a tutti i cittadini, di costruire insieme una società più giusta, coesa e accogliente, per essere sempre più una città che sa riconoscere e apprezzare le differenze". Soddisfatto il presidente del Comitato, Valentino Castellani, che sottolinea che anche nella nuova forma "sarà garantita la piena autonomia. Questa esperienza come organismo consultivo - aggiunge - credo sia unica in Italia, il fatto di inserire nello spazio laico dell'istituzione il dialogo interreligioso che è una risorsa culturale molto importante in un contesto di comunità in cui convivono provenienze, stili di vista, usanze diverse".