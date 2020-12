MOVIMENTI

Le Sardine finiscono... nella rete

Nasce il blog dell'associazione Ittica, che raduna tutti i militanti e attivisti del movimento nato a Bologna e diffuso in tutta Italia. "Uno spazio di aggregazione sul web per favorire il confronto e la riflessione"

Ora sono un’associazione Ittica. Si chiama proprio così il nuovo contenitore che raduna le Sardine per traghettarle nel mare magnum della politica. Possibilmente senza finire nella rete di qualche vecchia lenza. Nella nota con cui annunciano il loro ritorno, i giovani che lo scorso anno avevano riempito le piazze di mezza Italia parlano di “nuovi obiettivi” e “iniziative concrete”, “con lo scopo di rendere solida e significativa la nostra realtà territoriale”. Alla vigilia delle elezioni regionali di due anni orsono, le Sardine, nuotarono da Bologna, dove sono nate, lungo tutto lo Stivale ed ebbero il merito di rivendicare uno spazio di mobilitazione posata o “educata” come piaceva definirla al leader Mattia Santori.

“Ci siamo dati nuovi obiettivi con lo scopo di rendere solida e significativa la nostra realtà territoriale, per trasformarla in un’esperienza che non sia soltanto motivo di orgoglio e di entusiasmo per noi, che la viviamo quotidianamente, ma che divenga qualcosa di utile per tutti e tutte, che possa portare una ventata d’aria fresca nel mare che ci ha riuniti: il web. Ittica nasce per questo: diventare un’oasi di approfondimento, di riflessione, di dialogo e di immaginazione nel mare magnum dell’informazione digitale, spesso caotica, faziosa con un unico scopo, il mero profitto”. Ecco in sintesi il manifesto delle nuove Sardine, saltate dalla piazza alla rete (non nel senso ittico del termine, per carità). In sostanza si tratta di un blog (ittica.org) che nasce come spazio di aggregazione e discussione, “pubblico, inclusivo, partecipativo e senza scopo di lucro”.