Dpcm: scuole guida protestano a Torino

Hanno invaso con le loro auto il centro di Torino i titolari delle scuole guida, che protestano per chiedere più esami, sospesi durante la zona rossa e fatti con il contagocce in zona arancione. Una situazione che ha portato a un calo del lavoro del 90%, con l'intero settore ora in ginocchio. "L'emergenza sanitaria ha peggiorato una situazione che già non era delle più felici in provincia di Torino - spiega Lorenzo Forneris, segretario provinciale dell'Unione Nazionale Autoscuole di Consulenza Automobilistica - Alla carenza di organico alla motorizzazione si e' sommato quello in smart working, visto che gli esaminatori non possono fare gli esami da casa. Sono pochi quelli messi a disposizione, anche perché impegnati in altri incarichi". A rischio i fogli rosa: i tempi di smaltimento per gli esami che devono ancora essere fatti superano la loro scadenza, sia di quelli prorogati a fine maggio che quelli a scadenza ordinaria. Le autoscuole a Torino e provincia sono 250. "Sono mesi che stiamo facendo sforzi per fare esami in qualunque modo, andando anche in altre province per alleggerire la situazione su Torino, però adesso non si va più avanti ed è per questo che chiediamo un intervento delle istituzioni", conclude Forneris.