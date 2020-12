Appendino, con Pisano l'avvio dell'innovazione di Torino

"E' intorno alla parola innovazione che ruota il futuro della nostra città. Ed è proprio con Paola che a Torino abbiamo avviato tantissimi progetti". Ad esprimere le sue felicitazioni "per il meritato riconoscimento del World Economic Forum" alla ministra Paola Pisano, è la sindaca del capoluogo piemontese Chiara Appendino, con la quale Pisano ha iniziato la sua carriera politica in veste di assessora. Appendino ricorda progetti come "la sperimentazione della guida autonoma e soprattutto Torino City Lab, che fa della nostra città un laboratorio a cielo aperto e, quindi, terreno fertile per l'insediamento di nuove realtà produttive, come avvenuto di recente con Skypersonic e Sheeva". E, ancora, "gli investimenti di Tim e Google, Techstars e le aziende che stanno investendo a Torino nel campo dei droni. Una prospettiva fondamentale, inoltre - aggiunge su Facebook -, viene fornita dall'assegnazione a Torino dell'I3A. Sono orgogliosa di Paola, a cui va il mio ringraziamento. Grazie anche all'assessore Marco Pironti - conclude - che sta egregiamente portando avanti Torino sulla strada dell'innovazione, e grazie a tutti i partner e a tutte le persone che, con noi, credono in questa nuova vocazione della città".