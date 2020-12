Covid: Piemonte rapporto tra contagi e tamponi scende a 6,8%

E' del 6,8% il rapporto in Piemonte tra nuovi casi di Coronavirus, 974 quelli registrati nelle ultime 24 ore, e tamponi effettuati, 14.418. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che segnala anche 84 decessi, 11 dei quali verificatisi oggi, e 3.266 guariti. In calo anche i ricoverati - 310 in terapia intensiva (-8) e 4.069 negli altri reparti (-33) - e le persone in isolamento domiciliare: 56.728. Dall'inizio della Pandemia, l'Unità di crisi ha registrato in Piemonte 181.534 contagi, 6.897 decessi e 113.527 guariti.