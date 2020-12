Meteo: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, venerdì 11 dicembre, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento associate a piogge pomeridiane; nuvoloso in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 656m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un canale depressionario presente sull'Europa occidentale continua a inviare fronti sull'Italia. Nubi in nuovo aumento con tendenza a un peggioramento del tempo associato a qualche precipitazione sparsa, generalmente di debole intensità. Meno coinvolta l'area tra torinese e cuneese, trovandosi sottovento alle Alpi. Neve fino a quote di bassa montagna o collinari, sui 600-800m. Clima freddo pur senza eccessi. Venti deboli.