Comunali: Salvini, come candidati sindaco non figure partito

Come possibile candidato sindaco "abbiamo scelto per Milano, Torino, Roma, Bologna, Napoli, non figure di partito ma imprenditori, manager, esponenti del mondo del volontariato, cioè persone di vita reale. L'obiettivo della Lega è quello di coinvolgere". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Telelombardia. "Di persone che si mettono a disposizione della Lega e del centrodestra per fortuna sono tante, non ce n'è solo una. Noi stiamo incontrando tutti per scegliere la persona e la squadra migliore". "Questo - ha aggiunto Salvini - è un dato positivo perché fare il sindaco di questi tempi non è facile. Il prossimo sindaco sarà quello che accompagnerà Milano alle Olimpiadi, bisognerà ritrovare lo spirito della comunità milanese e delle periferie, non fare solo piste ciclabili".