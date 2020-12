Scuola: prof fa lezione ginnastica in piazza, sto con studenti

Lezione di ginnastica all'aperto questa mattina per gli studenti della 2 C della scuola media Nievo di Torino, che hanno proseguito davanti al Palazzo della Regione Piemonte la protesta contro la dad. Questa volta, pero', l'idea è stata della loro professoressa, Maddalena Paesano. "Sono per il ritorno a scuola in presenza e mi sono unita alla protesta dei ragazzi - racconta -. Ma intanto che sono qui faccio lezione anche a distanza a chi è rimasto a casa. Non ho sentito la necessità di avvertire la dirigenza scolastica - aggiunge la professoressa - visto che c'è l'autonomia di insegnamento". Nei giorni scorsi alcuni studenti della Nievo erano stati espulsi dalla aula virtuale in quanto seguivano la dad, sempre per protesta, non da casa. Oggi intanto il Tar del Piemonte dovrebbe discutere nel merito il ricorso di un centinaio di genitori contro la didattica a distanza in seconda e terza media.