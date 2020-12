Torino: Boni, sono iscritto al Partito Radicale da 35 anni

"Sono iscritto al Partito Radicale dal 1986 (da 35 anni, ne avevo 18). All'Associazione radicale Adelaide Aglietta dal 2000 (per 21 anni, da quando l'abbiamo fondata). Sono iscritto a Radicali Italiani dal 2001 (per 20 anni, da quando è nato). Sono iscritto a +Europa dal 2018 (da quando è nata)". Igor Boni, presidente dei Radicali Italiani e candidato alle primarie del centrosinistra per le elezioni del sindaco di Torino, risponde con il suo curriculum politico al comunicato di questa mattina del Partito Radicale che specificava di non avere candidati e chiedeva chiarezza sulle appartenenze di chi si candida. "Sono le mie case politiche - sottolinea Boni su Facebook - dove ho imparato un metodo unico di agire e di fare politica. Lo stesso metodo fatto di trasparenza e passione, di impegno, studio e dialogo, che sto portando in giro per la mia città in questa avventura delle primarie".