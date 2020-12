Montagna: Regione, 13 mln a Comunità montane

Nella Giornata internazionale della montagna, il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, che ha le deleghe alla Montagna nella Giunta Cirio, annuncia la nascita dell'Osservatorio sulla montagna e la predisposizione del primo piano annuale per le terre alte, finanziato con 13 milioni. "Le potenzialità economiche e la ricchezza culturale che esprimono i nostri territori montani - afferma Carosso - ci impongono di prendere sempre più coscienza dell'importanza che hanno per noi e per le nostre future generazioni. La montagna è un patrimonio da salvaguardare e valorizzare, anche per le benefiche ricadute economiche e occupazionali che un ambiente montano in salute comporta per il comparto turistico, ora in sofferenza per la pandemia". La Regione per la prima volta ha messo a punto un Programma annuale della montagna. Le risorse andranno alle Comunità montane per progetti che spaziano dal contrasto al Covid alla scuola, dalla manutenzione straordinaria del territorio al turismo.