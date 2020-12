Aumenta disagio e idea suicidarsi tra gli adolescenti

Negli ultimi 11 anni, dal 2009 al 2020, il disagio adolescenziale è enormemente aumentato, basti pensare che per i ragazzi dai 10 ai 17 anni, il ricorso al Pronto Soccorso per crisi depressive e tentati suicidi è aumentato del 30%. I ricoveri per tentato suicidio sono passati da 7 a 35 e l'idea di suicidarsi tra i pazienti presi in carico sono passati dal 10% all'80%. Sono alcuni dei dati resi noti dalla Neuropsichiatria infantile dl Regina Margherita di Torino che nel 2014, proprio per fare fronte a questa situazione ha aperto, all'interno del Day Hospital una sezione post-ricovero, Situazione in peggioramento in tempo di Covid, per via dei lockdown, del distanziamento sociale e di un aumento della violenza domestica, tanto da portare i promotori del progetto "Un ponte tra ospedale e territorio", nato nel 2009 e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, a implementare il servizio in partnership con Asl Città di Torino, Casa Oz, l'Ufficio Scolastico Regionale e altri attori. Ad oggi sono ricorsi alle attività multidisciplinari del Ponte 200 adolescenti tra i 14 e 20 anni, il 90% dei quali è riuscito a diplomarsi e ad allacciare una buona rete di amici. In questi mesi è anche stato sviluppato "Ponte sul Ponte" per offrire ai ragazzi anche supporti telematici.