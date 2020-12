Covid: Icardi, Piemonte da 327 a 1073 posti terapia intensiva

"In Piemonte dall'inizio della pandemia siamo passati da 327 posti di terapia intensiva strutturati a 1073 tra strutturati e complessivamente attivabili. Sono moltissimi, speriamo di avere abbastanza anestesisti". Lo ha sottolineato l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi,in occasione della presentazione del piano pandemico aggiornato messo a punto dalla Regione, che sarà approvato dalla Giunta Cirio entro fine anno. Icardi ha riferito anche che il Consiglio di Stato ha dato via libera alla prescrizione dell'idrossiclorochina per i pazienti affetti da Sars Covid-2 nella fase iniziale della malattia. "E' stato un importante lavoro - ha sottolineato l'assessore - ed è un grande risultato, non per la vittoria della Regione, ma perché ci permetterà di migliorare la cura dei malati".