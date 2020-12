Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, sabato 12 dicembre, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 753m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un canale depressionario presente sull'Europa occidentale continua a inviare fronti sull'Italia, che tuttavia risultano piuttosto deboli sul Nord Ovest. Nubi irregolari ma tendenza a schiarite via via più ampie, ad eccezione dei versanti alpini di confine dove avremo addensamenti e un po' di nevischio. Temperature stabili. Ventilazione moderata occidentale in quota, debole in pianura.