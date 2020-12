Controlli dei carabinieri, arrestati ricercati nel Torinese

I carabinieri lo hanno riconosciuto mentre passeggiava in strada. Un italiano di 48 anni, destinatario di un ordine di carcerazione per furto, è stato arrestato a Torino dai carabinieri nell'ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale per vigilare sul rispetto della normativa anti Covid. L'uomo si trova ora ai domiciliari. Con il 48enne i militari dell'Arma hanno arrestato altre quattro persone nelle ultime 24 ore. Tra questi un trentenne di origini marocchine sorpreso in via Cigna, a Torino, dopo che aveva rubato in un supermercato. Un italiano di 52 ani è stato invece arrestato per furto a Chieri, nell'hinterland torinese; aveva con sé diversi capi d'abbigliamento rubati in un centro commerciale da cui si stava allontanando su una bici rubata dalla rastrelliera di un condominio. La refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari. Sempre nell'hinterland torinese, a Orbassano, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato una 48enne, domiciliata nel campo nomadi, destinataria di un ordine di carcerazione per furto aggravato, mentre a Carmagnola, è stato bloccato un altro ricercato per furto, un italiano di 57 anni destinatario di un ordine di carcerazione.