Covid: presidio Prc, commissariare la sanità piemontese

"Chiediamo il commissariamento della Sanità piemontese". Così il segretario torinese del Partito di Rifondazione Comunista, Ezio Locatelli, durante la manifestazione di questa mattina a Torino, in piazza Castello, di fronte al Palazzo della Regione, contro la privatizzazione della Sanità, e "in difesa del diritto fondamentale della salute". "Un diritto alla salute che in questi mesi in Piemonte non è stato garantito - dice Locatelli - nonostante lo sforzo enorme di medici e personale sanitario che non ringrazieremo mai abbastanza, dopo anni di tagli al personale, di tagli ai posti letto, di depauperamento alla medicina territoriale e all'assistenza territoriale, e dopo mesi in cui la regione Piemonte ha dimostrato parecchie incompetenze e ritardi, basti pensare alla vicenda disastrosa della gestione delle Rsa". "Per questo motivo - conclude - chiediamo il commissariamento, per porre rimedio alla mala gestione e per rilanciare e riqualificare la sanità pubblica".