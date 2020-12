Tav: domani manifestano sostenitori e antagonisti

La Torino-Lione continua a far discutere e a dividere. A pochi giorni dall'avvio dei lavori di allargamento del cantiere di Chiomonte, propedeutico alla ripresa degli scavi nel tunnel dopo due anni, sostenitori e oppositori dell'opera tornano a manifestare le proprie idee. Domenica mattina, alle ore 11 in piazza Castello, è in programma il sit in pacifico "Lasciate stare il cantiere della Tav. Si al lavoro", organizzato dal leader dell'associazione Sì Tav Sì lavoro Mino Giachino "visti i continui assalti al cantiere di Chiomonte" e per sostenere "l'opera più importante per il rilancio dell'economia e del lavoro a Torino, in Val di Susa e in Piemonte". "Esprimeremo anche solidarietà alle forze dell'ordine che proteggono il cantiere del futuro da chi non accetta le regole della democrazia", aggiunge Giachino. Per chi si oppone alla nuova linea ferroviaria at Alta Velocità, invece, l'appuntamento è alle 11 al campo sportivo di Giaglione, in Val di Susa, "per rispondere pubblicamente a quello che sta accadendo in questi giorni nella nostra valle". "In questo momento un intero paese è blindato e militarizzato con tanto di checkpoint per chi entra e chi esce, posti di blocco in giro per le strade e comportamenti intimidatori", sostengono i No Tav.