VERSO IL 2021

"Bellissima" la Torino di Damilano

In attesa delle decisioni al tavolo romano del centrodestra, il candidato sindaco proposto dalla Lega svela il nome della lista civica che lo supporterà nell'avventura politica. "È il nostro modo modo per raccontare l’orgoglio di essere torinesi"

Paolo Damilano, il candidato sindaco di Torino proposto dalla Lega, annuncia il nome della squadra che lo sosterrà nella sua avventura politica. Si chiamerà “Torino bellissima”, slogan che sembra riecheggiare “Diventerà bellissima” del movimento civico siciliano di Nello Musumeci e Fabio Granata, e che probabilmente identificherà la lista civica di supporto.

“Si tratta di una scelta forte – spiega l’imprenditore – un messaggio che in questo momento sembra lontano dalle difficoltà che la nostra città vive. Una crisi che viene dal passato aggravata dalla pandemia, dal lockdown e dalle scelte del governo. Ma Torino è ancora bellissima e lascia senza parole chiunque venga a visitarla. Per Damilano “Bellissima è il nostro modo per raccontare l’orgoglio di essere torinesi, ma anche un programma preciso. Perché Torino dovrà essere Bellissima per tutti. Per chi arriva da ogni parte del mondo e per chi ci vive. Per le giovani e i giovani che ci troveranno opportunità, formazione e lavoro, per le famiglie che ci troveranno qualità della vita e per gli anziani a cui offriremo la loro Torino Bellissima”.