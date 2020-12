Salvini convoca per domani pomeriggio la segreteria politica

Domani, lunedì 14 dicembre, Matteo Salvini ha convocato la segreteria politica della Lega. Lo si apprende da fonti della Lega. All'ordine del giorno le proposte per migliorare la legge di Bilancio e i decreti in discussione, il coinvolgimento di sindaci e governatori per un grande piano di rilancio del Paese, l'analisi della situazione alla luce dei continui litigi all'interno della maggioranza di governo, l'allargamento dei confini del centrodestra a soggetti civici e realtà sociali, la crescita e l'organizzazione della Lega in tutti i Comuni d'Italia. L'appuntamento è per il pomeriggio, in presenza o in videocollegamento.