Piemonte zona gialla, bar e ristoranti riaperti fino alle 18

Da oggi, domenica 13 dicembre, il Piemonte è in zona gialla. Sono dunque consentiti, dalle 5 fino alle 22, gli spostamenti all'interno della regione e verso altre regioni in zona gialla. Riaprono dalle 5 alle 18, bar e ristoranti (in Piemonte sono circa 25 mila), gelaterie e pasticcerie, con possibilità di consumo all'interno dei locali, con massimo 4 commensali per tavolo. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. E' ammessa la pratica sportiva di alpinismo e sci da fondo, ma restano chiusi tutti gli impianti delle stazioni sciistiche, le piscine e le palestre. Restano in vigore tutte le norme per il contenimento del contagio Covid, dall'obbligo delle mascherine al distanziamento sociale.