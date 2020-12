Incendio in condominio a Torino, un ferito

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Torino in una palazzina di corso Vercelli 176. Un incendio è divampato in un alloggio al quinto piano. Sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno soccorso una persona. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio.