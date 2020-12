Tav: Montaruli (FdI), colpe anche di governo immobile

"E' intollerabile l'ennesimo atto di violenza dei No Tav, il lancio di bombe carta e petardi nei confronti delle forze dell'ordine che presidiano la zona. Assistiamo ancora a scene di guerriglia. La Val Susa paga le conseguenze di un Governo immobile che dice ì alla Tav sulla carta ma di fatto rimane ostaggio dell'ideologia del no rallentando l'opera". E' il commento di Augusta Montaruli, parlamentare torinese di Fratelli d'Italia. "Ormai da tempo - prosegue Montaruli - chiediamo un commissario straordinario della Tav senza aver mai ricevuto nessuna risposta. Massima solidarietà ad agenti ed operai ma altrettanto veemente deve essere l'attenzione per reprimere definitivamente ogni tentativo di attacco. Servono provvedimenti forti e decisi. Accelerare i tempi per la realizzazione dell'opera è prioritario".