Consiglio regionale, martedì l'esame del piano di sicurezza integrata

Martedì 15 dicembre il Consiglio regionale del Piemonte in videoconferenza prosegue (dalle ore 10 alle 20) l'esame del Piano sulla sicurezza integrata, nella seduta convocata dal presidente Stefano Allasia. In programma anche la modifica dello statuto del Csi, la proposta di legge sulla valorizzazione delle strade storiche di montagna e quella sulla riforma elettorale. Oltre alle interrogazioni, al question time e a un numeroso elenco di atti d'indirizzo, sono previste le relazioni conclusive dell'indagine conoscitiva sul sistema regionale che si occupa di abuso e maltrattamento di minori. Prosegue, sempre in videoconferenza, l'attività degli altri organi istituzionali.