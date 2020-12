Pininfarina: domani nuovo incontro su futuro Engineering

Domani martedì 15 dicembre si terrà un nuovo incontro con la dirigenza di Pininfarina Engineering, l'Amma di Torino, le organizzazioni sindacali e l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte al fine di continuare la trattativa inerente la procedura di cessata attività avviata in modo unilaterale dall'azienda. Lo comunica la Fim-Cisl di Torino, augurandosi "che finalmente l'azienda dia le giuste garanzie richieste dai lavoratori, fondamentali e necessarie per poter addivenire a una possibile conclusione di questa ennesima brutta vicenda". In occasione dell'incontro di domani, la Fim-Cisl proclama 8 ore di sciopero per tutta la Pininfarina Engineering a sostegno della trattativa con presidio davanti al Palazzo della Regione Piemonte in Piazza Castello a Torino.