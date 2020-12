Dpcm: assessore Piemonte, governo non dimentichi montagna

"Le montagne sono le spiagge del Piemonte. Il comparto invernale, con i suoi sport e il suo turismo, sono uno snodo strategico indispensabile per l'economia della nostra Regione. Per questo, come Regione, siamo pronti a stanziare nuovi fondi di aiuto ma chiediamo che anche il Governo si impegni attivamente per garantire le miglia di posti di lavoro che gli ruotano intorno". Così l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, oggi in piazza con i maestri di sci a Torino. "Dovremo studiare come ripartire i nuovi fondi regionali. - spiega l'assessore - L'idea, per gli istruttori di sci, è di dividere la platea di beneficiari in tre fasce: nuovi maestri, saltuari e fissi, cioè coloro per cui l'insegnamento e' primaria e unica fonte di sostentamento. Nell'ultimo caso si arriverà a ricevere la somma designata di duemila euro". "Siamo con le centinaia di lavoratori del settore che questa mattina sono venuti davanti al palazzo della Regione Piemonte per chiedere di poter lavorare in sicurezza e che vogliono che il loro grido di aiuto arrivi fino a Roma. Il Governo non si può dimenticare della montagna", conclude Ricca.