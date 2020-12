Torino: Lapietra, aumenti personale Gtt per tutti i livelli

Arriva in Sala Rossa la polemica, sollevata da un volantino sindacale e diventata un'interpellanza generale, circa "l'aumento a taluni funzionari di Gtt di premi di risultato e di alcune retribuzioni attraverso l'assegnazione di un riconoscimento economico sullo stipendio". A rispondere l'assessora ai Trasporti Maria Lapietra. "Quello che dice il volantino, che infatti parla di chiacchiere da bar, non e' corretto, è falso" ha affermato, spiegando che, tra le altre cose, "si tratta sia di aumenti legati ad automatismi del contratto nazionale sia per merito e che riguardano tutti i livelli". Lapietra ha poi paragonato il 2015 "ultimo anno della precedente amministrazione, quando Gtt stava per fallire, e il 2020. Nel 2015 - ha spiegato - per merito erano stati fatti 90 aumenti di stipendio per 302 mila euro e nel 2020 64 per 160 mila euro. Inoltre quest'anno c'e' stata una riduzione del costo del lavoro, che è di 188 milioni contro i 208 del 2015". Insoddisfatto della risposta il capogruppo Pd Stefano Lo Russo, primo firmatario dell'interpellanza, che ha parlato di "inopportunità degli aumenti in un periodo come quello che stiamo vivendo. Uno schiaffo in faccia ai cittadini - ha accusato - e anche ai dipendenti a fronte di 87 mila giornate circa di cassa integrazione e di una perdita di 12 milioni certificata a bilancio". Nella replica l'assessora ha ribadito che si tratta di aumenti "a tutti i livelli, non solo a funzionari, e anche a persone interessate dalla cassa integrazione".