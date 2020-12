OPERE & OMISSIONI

La Tav va avanti, pronta nel 2032

La ministra De Micheli fa il punto sull'opera. Dal primo accordo intergovernativo sono passati 25 anni, 5 accordi italo-francesi, 12 delibere Cipe e 4 pareri di Via. Il costo è confermato in 8,6 miliardi. In corso gare per tre miliardi di euro, oltre 4mila occupati

Se il contratto di programma viene registrato nei primi sei mesi del 2021 la Tav verrà conclusa nel 2032. È quanto ha assicurato la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli oggi in audizione davanti alle commissioni riunite Lavori pubblici del Senato e Trasporti della Camera sullo schema di contratto di programma tra Mit, Fs e Telt per la linea ferroviaria. L’esponente del governo ha anche spiegato che al momento “i lavori sulla parte italiana stanno proseguendo e che un cronoprogramma più preciso ci sarà dopo l’approvazione del contratto di programma”. De Micheli ha poi precisato che al momento sulla Tav sono in corso gare per tre miliardi per lavori al tunnel di base.

“La violenza va condannata in qualsiasi situazione”, ha risposto a chi le chiedeva di prendere una posizione netta sugli incidenti dei giorni scorsi al cantiere della Tav di Chiomonte. “Nessuna ragione contraria può giustificare un atto violento”, ha detto la ministra, che ha anche confermato che l’opera andrà avanti. “Abbiamo compiuto tutte le attività per mandare avanti i lavori. È evidente che prima arriveremo a registrare il contratto prima potremo anche intercettare le risorse aggiuntive per portare a termine l’opera”. “I tempi non sono mai banali, ma riteniamo che aver dedicato 4-5 mesi di approfondimento da parte nostra per dare un nuovo equilibrio alle risposte che doverosamente il governo deve dare alle comunità locali – ha concluso –, possa essere utile per provare ad allargare il consenso su quest’opera o per rendere tutti più consapevoli”.

Sulla nomina del presidente dell’Osservatorio De Micheli ha chiesto al prefetto di Torino Claudio Palomba di svolgere questo ruolo “che è assolutamente fondamentale di interfaccia governativo con i territori e perché da quel tavolo si determinano gli appostamenti del secondo lotto di opere compensative”. Le opere compensative sono finanziate nel quadro economico-finanziario complessivo. “Ma io ho chiesto al prefetto di poter comporre un quadro di opere compensative ulteriore, oltre ai 9 milioni che sono già stati erogati alla Regione, affinché si modifichi radicalmente il rapporto tra lo Stato e i territori”. Nel dpcm che incarica il prefetto è previsto “che tutti gli enti locali, anche coloro che si erano espressi negativamente debbano poter partecipare all'attività di individuazione e finanziamento delle opere compensative. Questa è una modifica molto importante”, ha spiegato. “Parallelamente, iniziando dall’Unione montana della Bassa Val di Susa e proseguirò con le altre due, ho avviato una fase di ascolto di questi territori per avere un aggiornamento costante delle preoccupazioni e delle soluzioni”.

Il costo è confermato in 8,6 miliardi, di cui il 40% a carico dell’Ue, il 35% a carico dell’Italia e il 25% a carico della Francia. Sul fronte italiano i lavori stanno proseguendo. Sono in corso circa tre miliardi di euro di gare per i lavori al tunnel di base. L’ipotesi di impatto occupazionale è di 4 mila posti di lavoro ed altrettanti nell’indotto. Attualmente il limite di spesa definito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) per le opere e misure compensative è complessivamente pari a 98,95 milioni di euro, di cui 9,56 milioni per le opere di priorità 1; 32,13 milioni per le opere di priorità 2 e 57,26 milioni per le opere compensative ulteriori. “Ci sono forti aspettative da parte delle comunità locali per la gestione delle opere compensative, la cui attuazione – ha proseguito – sarà regolata proprio dall’articolato del contratto di programma per il quale il governo ha chiesto alle commissioni parlamentari competenti di esprimersi. L’elenco delle opere compensative è stato più volte rivisto ed ogni volta sottoposto all’approvazione del Cipe”. Far entrare le opere compensative nel contratto di programma significa snellire le procedure e ridurre i tempi evitando il passaggio al Cipe, dove anche la realizzazione di una rotatoria al posto di un altro intervento avrebbe lo stesso iter di una vera e propria variante. “Tuttavia – ha aggiunto – nell’ambito dell’articolato approvato dal Cipe, per le opere compensative è comunque previsto che lo stato di attuazione venga reso noto mediante opportune informative con cadenze almeno quadrimestrali”.

Dal primo accordo intergovernativo sono passati 25 anni. In questo periodo ci sono stati cinque accordi italo francesi, 12 delibere Cipe e 4 pareri favorevoli da parte della Commissione tecnica Via. “Il progetto ha subito numerosi miglioramenti progettuali che hanno portato alla trasformazione radicale del progetto per rendere l'infrastruttura più utile, sostenibile e compatibile”. Lo dice la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in audizione nelle commissioni riunite Trasporti Camera e Lavori pubblici Senato, sul contratto di programma della linea ferroviaria Torino-Lione.