Torino: approvata variazione Bilancio, integra ristori canoni

Il Consiglio comunale di Torino ha approvato la dodicesima variazione al Bilancio preventivo 2020, che integra ristori per Cosap e tassa soggiorno ed entrate dalla Regione per disabilità e locazione. Nello specifico vengono iscritti nel documento finanziario della Città i ristori per un totale di 11 milioni 288 mila euro a fronte di minori entrate dell'imposta di soggiorno per 4 milioni 142 mila euro e della Cosap per 2 milioni 867 mila euro. Nella delibera viene inoltre applicato una parte di avanzo accantonato col rendiconto 2018 per 2 milioni di euro, perché sia garantita la copertura delle quote previste per Gtt e Infra.To. Vengono infine assestati in entrata e spesa i contributi da parte della Regione Piemonte, tra i quali il fondo di sostegno alla locazione per 4 milioni e 511 mila euro, per l'integrazione degli interventi in favore dei cittadini disabili per 445 mila euro e, dalle Asl, 940 mila euro per interventi assistenziali.