#Playtheone, il nuovo volto di Radio Veronica

Dal 1° gennaio 2021 Radio Veronica One, storica emittente piemontese nata a Torino nel 1976, cambierà volto, grazie a un progetto basato sulla revisione del brand, un nuovo logo e una nuova immagine, accompagnati dal claim #playtheone.

Dinamismo, colore e fluidità le parole d'ordine che caratterizzeranno il nuovo palinsesto: una playlist che affiancherà le grandi hit del passato a quelle attuali, italiane e straniere, rubriche, informazione e contenuti attenti al territorio per essere ancora più vicini agli ascoltatori. Fm, social e sito completamente rinnovato viaggeranno all'unisono con un linguaggio fresco e coinvolgente.

“Quella di una nuova radio – spiega il ceo Elia Pinna - è una sfida che raccogliamo con entusiasmo, con tutta la nostra squadra. Sono convinto che, in una fase così complessa come quella attuale, con forti cambiamenti nelle abitudini delle persone e nelle prospettive delle aziende, occorra aver il coraggio di non accontentarsi delle strade già percorse. Cambiare e modificarsi in questo periodo significa interpretare la logica del nostro tempo: Veronica One lo fa, gettando lo sguardo verso il futuro, ma mantenendo ciò che merita di essere conservato della nostra identità”.

A firmare la nuova stagione il neo direttore artistico Benny Castelli: “Per me è una sfida importante, un onore porre la mia firma, insieme a quella dell'editore, su questo progetto radiofonico, che intende rafforzare il brand, realizzando un prodotto bello e attuale. Vorremmo che ascoltando Veronica One sembri sempre estate”.

Le voci storiche si alterneranno al microfono con le nuove leve che negli ultimi anni sono approdate in radio: Sergio Melito, Marina Greco, Manuel Giancale, Sergio Flash, Stefania Morabito, Alessandro Marasso e Fabio Castrignano saranno le Radio Personalities, che tutti i giorni andranno in onda dalle 7 del mattino alle 20. Voce ufficiale della Radio Cristina Belvederesi.

Particolare attenzione all'informazione locale, con le edizioni delle news regionali e una serie di approfondimenti curati dalla redazione, diretta da Paola Barbero e composta da Alessandro Colombo e Valentina Mansone. Proseguiranno, con nuovi spunti e interviste, gli appuntamenti “Happy News”, dedicato solo alle buone notizie, e “A tutto Volume”, la rubrica dedicata ai libri con interviste agli autori. Dal lunedì al venerdì, inoltre, alle 8,35 l’”Approfondimento” insieme a Sergio Melito, dedicato alla notizia locale e alla notizia di carattere nazionale o internazionale di maggior richiamo.

«Grazie alla nostra redazione – sottolinea il direttore responsabile Paola Barbero - l’informazione è sempre stata un punto di eccellenza di Radio Veronica One. Il nuovo palinsesto la valorizzerà ancora di più, con nuove rubriche e più cultura, ma senza sacrificare lo spazio musicale: per offrire agli ascoltatori una radio sempre più interessante, coinvolgente e dinamica».

Per celebrare il passaggio di consegne, giovedì 31 dicembre è in programma una giornata speciale che coinvolgerà tutto lo staff: una maratona ai microfoni condotta dal Ceo Elia Pinna e dal direttore artistico Benny Castelli insieme a speaker e giornalisti, dalle 7 alle 20, per salutare il nuovo anno e dare il benvenuto alla nuova Veronica One, il cui nuovo logo sarà svelato il primo gennaio.