Il suk della Castelli

Dicono che… mai come in questi giorni Laura Castelli sia corteggiata dai colleghi parlamentari di ogni schieramento. La decisione del Governo di assegnare un “tesoretto” a ogni gruppo che può “spendere” quasi a proprio piacimento, finanziando emendamenti alla legge di Bilancio da “vendere” all’opinione pubblica come successi delle rispettive iniziative politiche, ha messo la giovane viceministra grillina al centro delle trattative. Dimostrando di sapersi destreggiare con abilità e scaltrezza in questo suk di fine anno.