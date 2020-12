Torino, un giardino ricorda martiri della lotta contro Isis

Torino rende omaggio ai "martiri della lotta contro l'Isis e alla memoria delle vittime dei fondamentalismi" con l'intitolazione di un giardino. È quanto deciso oggi dalla Commissione Toponomastica del Comune che ha individuato come area i giardini di fronte al Cimitero Monumentale di Torino. Tutti i presenti alla Commissione Francesco Sicari, Valentina Sganga e Viviana Ferrero del M5S, Chiara Foglietta (Pd), Marina Pollicino (Gruppo Misto) e Francesco Tresso (Lista civica per Torino), hanno votato a favore. "Nel gennaio 2019 - ricordano la capogruppo 5 Stelle Valentina Sganga e la consigliera Maura Paoli - il Consiglio ha approvato un nostro Ordine del giorno a sostegno dell'emergenza umanitaria in Siria e a favore dei combattenti italiani che sono stati al fianco delle milizie curde, che chiedeva, tra l'altro, di intitolare a Torino uno spazio pubblico. Da allora, con impegno e determinazione, ci siamo fatti carico di portare avanti questa proposta che, dopo un lungo percorso di mediazione vede finalmente luce. Non possiamo che essere soddisfatti e felici - concludono - per un riconoscimento importante per le tante donne e uomini che in questi anni hanno messo i loro corpi e le loro menti a disposizione di una battaglia giusta".