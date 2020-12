Lavoro: Fim, tutti salvi i posti di lavoro Flexider

Sono tutti salvi i 24 posti di lavoro della Flexider: l'azienda ha trovato un nuovo acquirente del territorio e la procedura di licenziamento e' stata ritirata. Lo rende noto la Fim Cisl. Il primo ottobre - spiega la Fim - l'azienda aveva minacciato la cessata attività con il conseguente licenziamento di tutti i lavoratori. Settantacinque giorni di dura trattativa per cercare le soluzioni consone alla salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori e le lavoratrici, in completa sinergia con il liquidatore, le Rsu e i lavoratori. La storia, le professionalità individuali e collettive, la competenza e lungimiranza del sindacato hanno prodotto, in questa delicata vertenza, il salvataggio di tutti i posti di lavoro. Questo gran risultato è giunto all'ultimo giorno utile, grazie anche alla potenzialità di sviluppo del sito. La nuova azienda ha acquistato la Flexider con tutti i lavoratori, opererà nel campo automotive e aerospazio, dopo una breve pausa riorganizzativa. La Fim esprime "grande soddisfazione per il risultato ottenuto ma anche consapevolezza che tanto sarà ancora da fare. Ci sono però le basi essenziali per lo sviluppo prosperoso di una storica realtà che rimarrà nella nostra città".