Torino: 1 mln per riqualificare e animare sponde della Dora

Un milione di euro per promuovere progetti di rigenerazione urbana "notturni" lungo le sponde della Dora. Lo prevede il bando di Città di Torino lanciato oggi nell'ambito di ToNite. "Il bando andrà a finanziare, con contributi a fondo perduto da un minimo di 30 mila euro a un massimo di 60 mila euro, progetti e servizi -spiega l'assessore all'Innovazione, Marco Pironti - in grado di generare un impatto sociale positivo e duraturo sul territorio coinvolgendo le comunitaà locali". "L'obiettivo - aggiunge l' assessore alle Periferie e alle Politiche Giovanili, Marco Giusta - è animare l'intera zona rendendola sicura e viva, migliorando la qualità della vita dei residenti e dei tanti studenti che frequentano il Campus Einaudi e la vicina residenza universitaria". Le aree interessate sono quelle attigue al fiume Dora, nei quartieri di Aurora, a cui verrà destinato un massimo di 760 mila euro, a di Vanchiglia a cui andranno i restanti 240 mila. Il bando è aperto ad enti del terzo settore, associazioni culturali, micro, piccole e medie imprese e istituti e scuole pubbliche, di ogni ordine e grado. Giusta ha annunciato che "verranno, inoltre, destinato, sempre nell'ambito di ToNite, 1,5 milioni di euro per la riqualificazione e illuminazione dello spazio pubblico". ToNite è il progetto europeo con cui la Città di Torino ha vinto la call sul tema "Urban security" del programma europeo Urban Innovative Actions.