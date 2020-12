Usura: Cna Piemonte, liquidità a piccole imprese

"L'avvio di questo osservatorio è un'occasione preziosa per mettere al centro i necessari nuovi interventi a favore della liquidità per le piccole imprese". Così il segretario regionale Cna Piemonte Filippo Provenzano, che stamattina ha preso parte alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura che istituisce anche un osservatorio provinciale.