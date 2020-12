Covid: Piemonte; 3395 guariti in più, 77 morti 1106 positivi

Aumenta di 3395 il numero dei guariti dal Covid in Piemonte e calano ancora i ricoverati: -12 in terapia intensiva (totale a 266), -95 negli altri reparti (3761). Resta alto invece il numero dei decessi, 77, di cui 6 registrati oggi. I nuovi casi di positività sono 1106, con un rapporto del 6% rispetto ai 18330 tamponi processati. Le persone in isolamento domiciliare sono 46.943, gli "attualmente positivi" 50970. Tutti i dati sono dell'unità di crisi della Regione Piemonte.