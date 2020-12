Airaudo persevera

Dicono che… come quella celebre pubblicità della Sip anche a Giorgio Airaudo è una telefonata ad allungargli la vita (politica). Il leader della Fiom, infatti, avrebbe sottoposto ad alcuni maggiorenti del centrosinistra torinese l’ipotesi di richiamare in servizio Sergio Chiamparino, a suo dire unico in grado di mettere d’accordo tutta la coalizione. Insomma, dopo aver contribuito con la sua candidatura a sindaco, cinque anni fa, alla sconfitta di Piero Fassino, ora sembra voler assestare il colpo di grazia. La proposta l’avrebbe formulata direttamente al Chiampa, ricevendo un no secco: “Sarebbe un errore colossale cercare il futuro nel passato”.