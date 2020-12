Torino: caso Pasquaretta, slitta udienza preliminare

E' slittata al 13 gennaio per il legittimo impedimento di uno degli avvocati difensori, l'apertura dell'udienza preliminare, a Torino, per un procedimento che fra gli otto imputati annovera Luca Pasquaretta, ex portavoce della sindaca Chiara Appendino. L'impedimento, secondo quanto è trapelato, è dovuto a ragioni sanitarie. Fra le accuse mosse a Pasquaretta figura una estorsione ai danni della sindaca e del vice ministro Laura Castelli legata a presunte pressioni per ottenere degli incarichi di lavoro. L'ex portavoce ha sempre respinto l'addebito e né Appendino né Castelli intendono costituirsi parte civile.