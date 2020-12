Commercio: Poggio, Piemonte vara distretti urbani

Il Piemonte vara i Distretti Urbani del Commercio (Duc), "strumento per organizzare interventi per la ripresa del commercio di vicinato, promuovere le risorse del territorio, riportare la fiducia esercitando la responsabilità del fare comune, dare una risposta alla domanda di sviluppo e un riconoscimento del ruolo svolto dagli attori locali". Lo prevede una delibera dell'assessore al Commercio Vittoria Poggio, approvata oggi dalla Giunta Cirio, con lo stanziamento di un milione di euro. "L'istituzione dei Duc - spiega Poggio - è il primo passo per avviare una strategia pubblico-privato volta a realizzare progetti di arredo urbano, di riqualificazione e di iniziative per contrastare la desertificazione commerciale. Distribuiti su tutto il territorio regionale, avranno anche una funzione di difesa contro la desertificazione commerciale". "I Duc - sottolinea la Presidente di Confcommercio Piemonte, Maria Luisa Coppa, sono uno strumento importante per garantire un servizio di prossimità, essenziale anche sotto il profilo della qualità della vita, della vivacità e della sicurezza dei centri abitati". E potranno essere efficaci anche, aggiunge Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Piemonte, "per la realizzazione di iniziative sostenute da fondi europei".